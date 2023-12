L’ora dei giocattoli

A scuola di giocattoli. Ecco l’originale iniziativa del cartellone ‘La Via Maestra del Natale’. In programma domani alle 16,30 in Piazza Nagy, nel centro storico di Poggibonsi. Si tratta dell’‘Officina del Giocattolo’, un laboratorio per bambini e adulti per giocare insieme. Il pomeriggio ospiterà anche la musica itinerante della formazione ‘Bandita’.

Spettacolo per le vie del centro di una marchin’band divertente ed ironica. Alle 17 sarà in Piazza Mazzini, alle 18 nel sottopasso di Viale Marconi e alle 19 in Piazza Matteotti.

Fabrizio Calabrese