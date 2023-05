Lollobrigida sulla Rocca BancoBpm va da solo

Prima il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini che rafforza l’endorsement sul presidente del Monte, Nicola Maione, "protagonista nell’evitare la svendita del Monte dei Paschi, l’outlet di sportelli e filiali, mentre oggi la banca macina utili". Poi toccherà al ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, che oggi alle 16,30 salirà le scale di Rocca Salimbeni per un incontro istituzionale con i vertici della Banca.

Il Monte ha puntato molte fiches del suo piano industriale sui centri specialistici Mps agroalimentare, la visita del ministro Lollobrigida sarà anche l’occasione per rinverdire la vocazione della banca per i territori. E per trovare nuovi spunti di collaborazione con le varie agenzie del ministero.

Rapporti con il Governo a parte, ieri sera Banco Bpm ha ufficializzato i conti del primo trimestre, annunciando anche l’aggiornamento del piano industriale e accantonando ancora ogni ipotesi di fusione o di partecipazione al risiko della finanza.

Banco Bpm ha chiuso i primi tre mesi 2023 con un utile di 265 milioni di euro, in crescita del 49,2% rispetto allo scorso anno. Come conseguenza dei risultati, si legge in una nota, la banca ha alzato a 1,1 miliardi di euro il target di utile 2023, e a 1,4 miliardi quello per il 2024. Nei prossimi due anni la banca prevede la distribuzione di dividendi per 1,25 miliardi di euro, il doppio del biennio 2021-2022.

"Siamo molto orgogliosi di questi eccellenti risultati che ci consentono di alzare le stime a un livello più alto di ambizione rispetto alle previsioni del piano industriale" ha detto il ceo di Banco Bpm, Giuseppe Castagna. Che ha aggiunto che il Banco "prevede di disporre di un livello di capitale confortevole alla fine del 2024, con un Cet1 superiore al 14%, che non è il nostro target e che potrà essere utilizzato per la remunerazione degli azionisti mentre la banca non ha intenzione di impegnarsi in fusioni e acquisizioni. Non pensiamo che le operazioni di aggregazione possano dare la stessa remunerazione per i nostri soci".