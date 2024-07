Lingua e cultura italiana. Via alla 107esima annata dell’Università per Stranieri

Domani alle 11 nell’aula magna Virginia Woolf si svolgerà l’inaugurazione della 107esima annata dei corsi di lingua e cultura italiana dell’Università per Stranieri. L’occasione è un momento di accoglienza e benvenuto agli stranieri presenti durante l’estate, che rappresentano gli studenti che animano le aule dei corsi di lingua italiana per dodici mesi all’anno.

Dopo il saluto del rettore Tomaso Montanari, la professoressa Carla Bagna, direttrice del Centro Linguistico CLUSS e pro-rettrice alle Relazioni internazionali, traccerà un quadro dell’insegnamento dell’italiano; interverranno anche ospiti in rappresentanza di studentesse e studenti provenienti da tutto il mondo, dagli Usa, Cina, Corea del Sud, Argentina, Brasile, Emirati Arabi Uniti, Portorico, Singapore, Francia, Giappone, Turchia.

L’inaugurazione dei corsi sarà l’occasione per raccontare le attività dell’Università per Stranieri nell’insegnamento del’italiano svolte nell’ultimo anno e illustrare le novità. Nell’anno 2023, gli studenti iscritti ai corsi di lingua italiana in presenza e a distanza sono stati 5.313, provenienti da ben 92 Paesi. Complessivamente a Siena sono state aperte in presenza 250 classi, oltre alle 90 classi per i corsi Marco Polo - Turandot in collaborazione con Italy China Council Foundation di Milano e full immersion di Firenze e 80 classi dei corsi di lingua italiana a distanza.

Dopo la cerimonia e gli interventi, si proseguirà con il tradizionale appuntamento musicale che vede protagonisti gli allievi dell’Accademia Musicale Chigiana del corso di Quartetto d’archi e musica da camera del Maestro Clive Greensmith.