Le Scoperte, passeggiate nella storia. Il giorno dopo abbinamento col gusto

Nobili rivalità, star secolari, vezzi architettonici e antica quotidianità. Ma anche i pici, il pan co’ santi e i ‘saperi’ che stanno dietro alla realizzazione di queste tipicità. Tutto questo nell’edizione 2024 de Le Scoperte, la rassegna estiva di passeggiate nella storia di Siena, tutti i giovedì sera, che le guide turistiche Federagit Confesercenti sono tornate a proporre, con la prima uscita ieri.

Le passeggiate partono sempre alle 21.30 da Fonte Gaia, in piazza del Campo: un’ora e mezza di tuffo nel passato, tra scoperta (o riscoperta) di aspetti meno noti della storia locale. La novità di quest’anno è l’appendice del venerdì pomeriggio, anche oggi dunque: all’indomani della passeggiata, i partecipanti avranno l’opportunità di osservare il ’come si fa’ di alcune specialità alimentari di questo territorio. Scenario di questa seconda parte è l’Accademia del Gusto in via Camollia 102 e così, dopo la passeggiata nella spesa del Medioevo di ieri sera, oggi lo chef Pino Chiarelli preparerà i pici fatti a mano.

La seconda tappa, giovedì 1° agosto i protagonisti saranno invece Piccolomini, Chigi e Salimbeni, ovvero gli ’Eterni rivali’ che hanno intrecciato le vicissitudini di famiglia con quelle della città di Siena; e venerdì 2 agosto, il “come si fa” nell’Accademia del gusto riguarderà le salsicce. Artisti, Papi e i luoghi del Liberty saranno i temi dei giovedì sera che seguiranno fino al 29 agosto, mentre pecorino, pan co’ santi e panforte caratterizzeranno i pomeriggi seguenti fino a venerdì 30.