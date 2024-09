Le foto del Sipa un dibattito e la camminata

Sarà il Rettorato al centro delle iniziative organizzate dall’Università per la giornata di domani, introduzione alla Bright-Night di venerdì. Alle 17, nel Cortile del Rettorato sarà inaugurata la mostra fotografica ’Indizi’, portata nel cartellone di Bright dal Siena International Photo Awards. I pannelli suggeriscono una riflessione sulla bellezza, complessità e diversità del mondo naturale, animale e umano.

Alle 18, sempre nel Cortile, si terrà una conversazione tra studenti, ex studenti e docenti per riflettere sul ruolo che il viaggio (tema di Bright quest’anno) e l’essere lontani da casa ha nella vita di chi studia all’università, dal titolo ‘Fuori sede: il viaggio nel vissuto universitario’. In serata, alle 21, la camminata aperta a tutti ’L’Ateneo al centro della Via Francigena’, alla scoperta dell’antica via dei pellegrini. Il percorso, con ritrovo a Porta Romana alle 20.50, prevede una sosta in Rettorato per timbrare il Passaporto del Pellegrino.