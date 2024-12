Le foto dei vostri presepi: inviatene altre

Inviateci le foto dei presepi da tutta la provincia, saranno pubblicate su queste pagine. È l’niziativa de La Nazione per il Natale 2024: inviate le immagini via whats’ app al numero 366 6212122 o a [email protected].

Come accaduto nei giorni scorsi, potete inviare sia presepi familiari sia allestiti in luoghi pubblici, chiese, uffici, spazi all’aperto: tutte le immagini che riceveremo via smartphone o via mail saranno pubblicate ogni giorno su queste pagine. L’occasione per dare spazio a una delle tradizioni più sentite delle festività natalizie.