Lazzerini, capitano che vinse il Palio con Il Citto

Raccontate il passato e il futuro sarà migliore: dal 2024 arriviamo all’ottocento. Ricordiamo Pietro Lazzerini, che ha guidato la Pantera in piazza in più di una occasione, soprattutto vincendo nella carriera del 2 luglio 1874. Era dal 1863 che il rione di Stalloreggi non portava a casa il Palio, e Lazzerini decide di affidare il cavallo avuto in sorte a Dante Tavanti detto Il Citto, già trionfatore qualche anno prima, esattamente cinque, per la Civetta. Scattano in testa Valdimontone, Giraffa e la stessa Pantera, ma al primo San Martino già si decide la sorte di questo Palio: la Pantera prende la testa e vi resta per tutto il resto della corsa, praticamente un assoluto monologo panterino davanti all’Aquila, a dire il vero piuttosto distante. Non badò alle spese il capitano Pietro Lezzerini: la spesa fu infatti di 1300 Lire, di cui ben 600 andarono al Tavanti. La cosa fece il giro della città e desto qualche inevitabile polemica. Dopo Andrea, già capitano, ecco quindi Pietro, che esordì il 16 agosto 1849, per guidare Stalloreggi in più di una occasione, fino al 2 luglio 1879. Rimase storica la vittoria di questo Capitano: dal 1874 la Pantera tornò a vincere soltanto il 3 luglio 1904 quando il rione era guidato da Sabatino Forni.

Massimo Biliorsi