Lavori al Lotto Volàno. L’azienda ospedaliera ’demolisce’ il Comitato su polveri e qualità aria

Le recenti operazioni di demolizione nel cantiere del Lotto Volàno delle Scotte entrano nel mirino del Comitato Aria Pulita per Siena. In un post sui social, l’amministratrice Carla Testa Neri scrive: "Durante queste operazioni, che includono anche la demolizione di pilastri appena costruiti, alcuni cittadini hanno notato il sollevarsi di nubi di polveri che hanno raggiunto i reparti di degenza dell’ospedale adiacente. A quanto ci risulta – continua il post – l’unico metodo di contenimento adottato è stato l’uso di un tubo da giardinaggio per spruzzare acqua sul punto di scavo". E ancora: "Come comitato, chiediamo se siano stati seguiti i protocolli necessari per il controllo delle polveri e la qualità dell’aria e se siano state applicate le buone pratiche per la salvaguardia della salute pubblica. Essendo la demolizione avvenuta su vecchie costruzioni (eccetto i pilastri recentemente costruiti e subito demoliti) – si specifica – siamo preoccupati per la possibile presenza e dispersione di polveri nocive, incluso l’amianto. Rimaniamo in attesa di chiarimenti da parte delle autorità competenti e delle imprese coinvolte, auspicando che vengano presi i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza dei cittadini e del personale ospedaliero".

Non si fa aspettare la replica della Direzione aziendale dell’Aou Senese, che chiarisce "di non aver ricevuto alcuna comunicazione indirizzata all’azienda né da questo né da altri “Comitati”" e sottolinea: "Chi avesse necessità di chiarimenti sui lavori può contattare la Direzione aziendale, sempre disponibile al confronto anche con la cittadinanza". Poi la stessa Direzione suggerisce "di evitare di procurare allarme sulla base di informazioni non verificate preventivamente e, quindi, prive di fondamento".

"I presunti pilastri “appena costruiti e poi demoliti” erano in realtà dei basamenti edificati per verificare la tenuta statica dei nuovi pali di fondazione – evidenzia l’Azienda ospedaliera –. La verifica in oggetto, prevista per legge, si è conclusa con esito positivo. A seguito di tale verifica pertanto, i basamenti, che avevano esaurito la loro funzione, sono stati demoliti". E poi: "Nei giorni scorsi, con l’arrivo del caldo e la riduzione della frequenza delle precipitazioni, in cantiere sono stati nuovamente installati i dispositivi per la bagnatura delle demolizioni, così da evitare la dispersione in aria delle polveri".

Infine il vertice delle Scotte precisa: "L’attuale Direzione aziendale ha aggiornato la mappatura dell’amianto e nominato un responsabile aziendale della materia, pertanto, ogni lavorazione tiene conto dell’eventuale presenza di sostanze potenzialmente nocive. Nell’area del Volàno non è presente amianto – è la conclusione del Policlinico –, diversamente sarebbe stato smaltito secondo le procedure e le modalità prescritte dalla normativa vigente alla quale l’Aou Senese si attiene sempre in modo rigoroso e attento".