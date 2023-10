l’appuntamento

Nuovo appuntamento per la rassegna ‘Incontri in Biblioteca’ curata da Raffaele Ascheri (nella foto) per la biblioteca comunale degli Intronati. Domani al consueto orario delle 17.30 sarà lo stesso Ascheri, presidente della Biblioteca comunale, a prendere la parola per una conferenza intitolata ‘Manzoni e Leopardi: gli strani, reciproci silenzi’.