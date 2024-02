La Tirreno-Adriatico. Spettacolo il 6 marzo

Negli ultimi anni l’hanno vinta grandi campioni, da Pogacar a Roglic, che regalano spettacolo e sono sempre tra i protagonisti dei Grandi Giri. Per il territorio senese si tratta di un ritorno gradito, in attesa del passaggio nelle Crete Senesi, con traguardo a Rapolano Terme, del Giro d’Italia, la corsa più amata. La Tirreno-Adriatico 2024, passerà sulle nostre strade anche quest’anno, l’appuntamento è per la terza tappa della Corsa dei Due Mari (Volterra-Gualdo Tadino, 220 km), in programma per mercoledì 6 marzo. Ci si attende un bello spettacolo, con il nostro territorio che sarà ampiamente attraversato, per lunghi tratti, dalla carovana, e con le immagini che saranno viste da tantissime persone in Italia e non solo: una bella vetrina di visibilità ma anche qualcosa che, di riflesso, genera un po’ di indotto, basti pensare alle persone che saranno a bordo strada per incitare i propri beniamini e che magari si fermeranno a visitare un centro storico, con tanto di sosta in bar e ristoranti. Già al km 12,2 si passerà per Castel San Gimignano per poi proseguire a Colle di Val d’Elsa fino a Siena (dopo circa 46 km).

Poi il gruppo si sposterà in direzione delle Crete Senesi, toccando prima Taverne d’Arbia, raggiungendo Asciano e "mirando" alla Valdichiana Senese con tanto di passaggio a Sinalunga, Torrita di Siena, Abbadia di Montepulciano e Montepulciano Stazione. Dal territorio poliziano, poi, si approderà alla vicina Umbria. Dalla Valdelsa al capoluogo fino alla Valdichiana, la Tirreno-Adriatico farà un bel tour in una tappa che viene descritta nel sito dell’evento come "abbastanza ondulata nella prima parte che percorre le colline del senese attraversando anche Siena". Non resta, pertanto, che aspettare i nomi dei campioni che parteciperanno per una giornata che arriverà pochi giorni dopo l’appuntamento con le Strade Bianche (2 marzo) con l’arrivo a Siena e il percorso che attraverserà anche i famosi sterrati che regalano emozioni e spettacolo in tutto il mondo. E poi l’arrivo a Rapolano Terme della tappa del Giro d’Italia, con il paese che si è già illuminato di rosa, e che attende con ansia il 9 maggio quando la famosa corsa a tappe passerà sul territorio (compreso, tra gli altri, il centro storico di Asciano) con 11 km di strade bianche nel cuore delle Crete Senesi.

Luca Stefanucci