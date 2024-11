La stagione ai Teatri di Montalcino. Prosa, spattacoli e anche cinema

Da novembre 2024 ad aprile 2025 un varietà di proposte culturali prenderanno vita nei Teatri di Montalcino, al Teatro degli Astrusi di Montalcino e al Teatro della Grancia di Montisi. Al via la quarta stagione teatrale, ideata e curata dal Teatrino dei Fondi, con la direzione artistica di Enrico Falaschi con il sostegno del Comune di Montalcino, del Ministero della Cultura e di Unicoop Firenze per un teatro che sia un luogo culturalmente vivo e prezioso per tutta la comunità. Il progetto artistico di Montalcino Teatro si conferma coinvolgente e ricco di opportunità per un pubblico di ogni età.

Ad arricchire le proposte anche quest’anno ci sarà una rassegna dedicata al cinema. Non mancano le attività formative, che rappresentano un’importante occasione per avvicinare i giovani al palcoscenico e al teatro nel suo complesso. ll cartellone teatrale che si aprirà il 22 novembre per concludersi il 12 aprile spazia dalla letteratura, alla drammaturgia contemporanea, all’attualità alla musica e alla comicità Grandi artisti come il regista Marco Filiberti con il progetto Proust, Giorgio Colangeli e Manuela Mandracchia, la Ribalta Teatro, Marco Brinzi e gli appuntamenti musicali con il gospel dalla Florida e un musical.

Apre la stagione di prosa venerdì 22 novembre ore 21:15 al teatro della grancia di montisi west

end to broadway con emma gordon e mark biocca, uno spettacolo dedicato ai classici degli ultimi 100 anni tra i quali: mary poppins, mamma mia, les miserables ed evita. Per i più piccini la stagione teatrale per le famiglie vedrà 4 appuntamenti da novembre 2024 a febbraio 2025, in scena al Teatro degli Astrusi e al Teatro della Grancia di Montisi. Domenica 24 novembre 17 al Teatro della Grancia la compagnia calabrese Teatro P è in scena con ’C’era una volta… Cappuccetto Rosso Kamishibai’.