La Regione stanzia 700mila euro. Villa Chigi Saracini, via all’acquisto

Bel regalo sotto l’albero e gran botto di fine anno: a Castelnuovo Berardenga stanno arrivando i 700mila euro della Regione per Villa Chigi Saracini, complesso monumentale tra i più importanti della provincia di Siena. Di cui adesso il Comune chiantigiano va verso l’acquisizione. Questo il commento del sindaco Fabrizio Nepi, confermato ieri (c’era il consiglio comunale): "È un momento molto importante perché abbiamo fatto un grande passo in avanti su un iter iniziato nel 2021, per portare il nostro Comune ad acquisire Villa Chigi Saracini, complesso dall’importantissimo valore storico e architettonico, che insieme al circostante Parco monumentale di oltre tre ettari, diventerà il centro della vita pubblica del nostro paese e del turismo chiantigiano".

La decisione è della Regione Toscana: sono destinati 700mila euro al Comune di Castelnuovo Berardenga che concorreranno alle spese di acquisizione della villa. Come detto, l’iter è stato avviato quasi 4 anni fa. Poi nel 2022 e 2023 è arrivato il sostegno della Fondazione Mps sia sotto forma di contributo economico che come sviluppo di un piano progettuale più avanzato e nel 2024 è giunto l’inserimento dell’intera operazione nella programmazione dell’ente con l’avvio della procedura pubblica di manifestazione di interesse per il conseguimento del bene. Il procedimento dovrebbe concludersi nel 2025.

Si prevede di trasformare la struttura in un polo culturale con al suo interno percorsi museali, la biblioteca, sale polivalenti, un luogo di valorizzazione dei prodotti tipici del Chianti e attività ricettiva. Il Parco monumentale, che rappresenta la principale area verde cittadina, sarà a disposizione della comunità e dei turisti.

"Voglio ringraziare il presidente Eugenio Giani – continua il sindaco – per aver colto da subito l’importanza dell’intervento, facilitando il processo amministrativo ancora in fase di conclusione e la Fondazione Monte dei Paschi di Siena per aver finanziato lo studio di fattibilità e aver destinato un contributo economico di 200mila euro, che sarà erogato al momento dell’acquisizione". La villa si trova anche nella graduatoria del Fondo Ambiente italiano, con alcuni voti a sostegno del suo restauro. Di certo, la disponibilità di fondi adesso è un grande passo avanti (anche per tutta la comunità di Castelnuovo Berardenga) come ribadito ancora ieri.

