La qualità dell’aria e le ricadute sulla salute. Pubblicato il Report

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Toscana Sud Est, per il secondo anno consecutivo, ha redatto un “Rapporto sulla qualità dell’aria e ricadute sulla salute”, che, partendo dai dati rilevati dalle centraline Arpat, ha analizzato la qualità dell’aria nei tre capoluoghi delle province che fanno parte del territorio aziendale per l’anno 2023. Oltre a questo, il report individua, a scopo esemplificativo, le possibili conseguenze di impatto in termini di mortalità sulla popolazione residente. Quello che è emerso dal rapporto dell’Asl Toscana Sud Est è che la qualità dell’aria nelle nostre città è migliorata negli ultimi anni, anche se i valori dei tre inquinanti, seppur al di sotto dei limiti di legge, sono ancora al di sopra di quelli che l’Oms: il PM 2.5 è fissato a 25 g/m3 (microgrammo/metro cubo), quello di tutela per la salute a 5 g/m3. Il valore medio nel 2023, è stato 11 g/m3 a Siena.