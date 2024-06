La grande storia di Ghosh Laurea ad honorem al narratore del mondo

L’Università di Siena conferirà il 4 luglio la laurea magistrale ad honorem in Lettere Moderne a Amitav Ghosh, lo scrittore indiano più rappresentativo del nostro tempo. Lo scrittore sarà il 1° luglio al San Niccolò per l’incontro ’Lo scrittore e il mondo: conoscere oltre i confini. Un dialogo con Amitav Ghosh’. L’appuntamento alle ore 10.30 nell’Aula 101 del complesso. Parteciperanno i docenti dell’ateneo Simone Bastianoni, Armando Cutolo, Simona Micali e Niccolò Scaffai, e Tiziana de Rogatis dell’Università per Stranieri; introducono il rettore Roberto Di Pietra e Elena Spandri.

La cerimonia della laurea ad honorem si terrà il 4 luglio, al Rettorato. L’evento sarà aperto dai saluti del rettore e del firettore del dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne, Pierluigi Pellini, cui seguirà la Laudatio della professoressa Elena Spandri, ordinaria di Letteratura inglese all’Università. Amitav Ghosh terrà la Lectio Magistralis dal titolo ’Intimations of Apocalypse: Catastrophist and Gradualist Imaginings of the Planetary Future’.

Si legge nella motivazione della laurea ad honorem, proposta dal Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne: "Per aver dato un contributo, con la sua imponente produzione letteraria, alla creazione di una estetica ambientalista, abbracciando una molteplicità di forme espressive e rendendo il suo lavoro di particolare interesse".

"Siamo onorati di accogliere nella nostra comunità il professor Amitav Ghosh per il conferimento della laurea ad honorem in Lettere moderne – ha commentato il rettore Di Pietra – e per questo ringrazio il Dipartimento di Filologia e critica delle Letterature antiche e moderne. Ghosh è una delle voci più autorevoli della letteratura mondiale e le sue opere sono fondamentali per comprendere dinamiche storiche e culturali complesse con cui siamo e saremo sempre più chiamati a confrontarci. Il suo lavoro offre uno sguardo lucido su temi cruciali, dall’imperialismo alla decolonizzazione, dagli impatti del cambiamento climatico alle migrazioni. Tutti temi di grande rilevanza per un’istituzione impegnata nelle sfide della sostenibilità, dell’integrazione e dell’inclusione".