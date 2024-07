La grande lirica in scena domani in piazza Duomo

In piazza Duomo a San Gimignano è tornato il pubblico per la tradizionale stagione lirica all’aperto. Il sipario si è aperto l’altra sera con gli applausi con Gianni Schicchi di Puccini. Domani alle 21,30 va in scena invece Il Barbiere di Siviglia di Rossini. Dopo anni di silenzio nel cartellone ’Accade d’Estate a San Gimignano’ è arrivata anche la lirica, come negli anni del secolo scorso, che ha fatto storia e ricchezza culturale nel salotto buono della città delle torri.

Direzione artistica Mario Menicagli; coro, orchestra e protagonisti del Teatro Goldoni di Livorno. Sul podio sono saliti i maestri Stefano Cencetti, Dalnius Pavillonis e domani sera Erik Lederhandler. Il progetto lirica in piazza è ’firmato’ dal sindaco Andrea Marrucci, per ricominciare quella storica e culturale popolare viaggio della stagione lirica all’aperto in piazza duomo. Info Pro Loco 0577-940008.

Romano Francardelli