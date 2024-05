La festa della Misericordia. A Staggia si celebrano i venti anni dalla rinascita

La comunità staggese è da sempre molto legata ai suoi volontari e la Misericordia è una delle più antiche sul piano nazionale, per effetto di una fondazione che rimanda addirittura all’anno 1563. Per un certo arco di tempo, poi, in epoche successive, l’attività si era rallentata e interrotta. Ma nel 2004 un nuovo inizio per i servizi disinteressati verso il prossimo, all’interno degli spazi di via Borgovecchio. Così, in occasione dell’annuale Festa del volontariato, in programma da venerdì 24 a domenica 26, la Misericordia di Staggia Senese sottolineerà anche la ricorrenza dei vent’anni dalla ricostituzione. Nel 2004, infatti, grazie all’impegno del parroco di allora, don Giovanni Rinaldi, del governatore Lemo Politi in quel periodo in carica e del segretario Guido Mauro Sammicheli, che ha da poco ceduto il testimone, fu creato un gruppo di circa venticinque volontari che, con l’ausilio della Misericordia di Poggibonsi, cominciarono a svolgere servizi in ambito sociale per la popolazione di Staggia Senese.

Nel 2007 l’acquisto del primo mezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità, un veicolo tutt’oggi in servizio. Nel 2013, in comproprietà con la Misericordia di Poggibonsi, ecco l’ambulanza utilizzata ancora adesso per i trasporti sanitari. Altra tappa fondamentale nel 2020: l’acquisizione della sede di via Romana, inaugurata nel dicembre 2022 dopo la ristrutturazione dei locali. "I quaranta volontari oggi attivi – dice il governatore, Luigi Bruscoli – hanno permesso, con oltre 8mila ore di volontariato, di effettuare nel 2023 in totale 1.090 trasporti sanitari e 1.596 servizi di carattere sociale. Molti dei volontari del gruppo del 2004 non sono più operativi, ma rimane uno zoccolo duro tra i componenti di allora: circa dieci volontari rappresentano la continuità nel prestare servizio e a loro, nel corso del pranzo di domenica, vorremmo conferire un attestato di benemerenza".

Le iniziative della Festa del volontariato (patrocinio del Comune di Poggibonsi) prenderanno il via nell’area feste di Staggia venerdì alle 19,30 con ’Food and live music in Mise side’, serata di musica, divertimento e buon cibo con l’accompagnamento di Staggia Studios Trap e Rap e The blend. Sabato la cena e il ballo liscio, domenica la Santa Messa alle 11, il momento dedicato ai vent’anni dalla ripresa e il pranzo.