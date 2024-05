’La Diana’ fa 30 anni. Si apre la mostra

Oggi alle 18.30 presso la Loggia della Mercanzia in Via di Città, avrà luogo l’inaugurazione dell’evento “30 anni de La Diana”. La mostra fotografica si propone di raccontare attraverso le diverse attività svolte e le numerose foto scattate nel corso degli anni, la vita dell’associazione che dai suoi albori si impegna per la tutela degli acquedotti medievali presenti a Siena, conosciuti con il nome di ’Bottini’. L’attenzione degli spettatori si porrà anche sulle Fonti e su tutto il patrimonio storico, culturale ed architettonico legato alle acque della città. Questo viaggio è stato pensato per riscoprire il forte legame che lega il nostro territorio all’oro blu, con lo scopo di non dimenticare la loro enorme bellezza. La mostra aprirà al pubblico domani, è ad ingresso libero e sarà visitabile fino al 5 giugno.