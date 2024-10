La Comunità energetica rinnova il consiglio. Vigni ancora presidente

L’assemblea dei soci di Sienaenergie, la prima Comunità Energetica da fonti rinnovabili di Siena senza scopo di lucro, nata per merito del Comitato Siena 2 e dell’Arcidiocesi di Siena, ha rinnovato il Consiglio direttivo per il prossimo triennio, con aumento del numero dei consiglieri da 5 a 7. Il nuovo Consiglio, nella prima riunione che si è tenuta il 15 ottobre, ha deliberato gli incarichi di responsabilità, confermando le nomine di segretario e tesoriere del precedente triennio: Alessandro Vigni è confermato presidente, Massimiliano Ugolini vicepresidente, con consiglieri Davila Agnello, Giancarlo Chelattini, Emanuela Cinti, Marina Gennari, Simone Paoletti, Errico Papa segretario e Giancarlo D’Avanzo tesoriere. Sienaenergie è la prima vera Comunità Energetica Rinnovabile operante in Toscana, con 200 soci iscritti, e tra le prime in Italia ad aver ricevuto l’approvazione del GSE.