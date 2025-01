La città vista con gli occhi dei turisti: "Un gioiello, ma la sera c’è poco"

Anche nel 2025 la città continua ad accogliere turisti all’interno della sue mure, provenienti da tutto il mondo. Un argomento caldo quello del turismo a Siena, dove spesso è stata criticata la poca attrattiva che la città offre ai turisti. Abbiamo dunque chiesto ai turisti che visitavano la città di darci un parere sulla città e sull’offerta turistica.

"Una città unica, siamo arrivate da Firenze poco ore fa, e ci sembra veramente bella- spiegano Luna Rodriguez e Chiara Chavez - anche per un turista è molto facile orientarsi" dichiarano le due ragazze messicane. Una convinzione comune tra i turisti quella della bellezza della nostra città, come per Sarah Hawke, turista australiana per la seconda volta in visita a Siena: "Sono per la seconda volta in questa bellissima città, ho voluto portarci i miei figli. Abbiamo scelto questo periodo perchè ci sono meno turisti, di conseguenza abbiamo più libertà di movimento". Non tutto è oro quello che luccica. "L’unica pecca – prosegue la turista australiana – sono i piccioni, che in alcuni casi sono davvero fastidiosi. Anche quando siamo seduti nei locali all’aperto, danno fastidio".

Non solo turisti provenienti dall’estero, infatti Siena continua ad attrarre anche tanti italiani. "Veniamo spesso, pensiamo che la città sia veramente un gioiellino dotata di una bellezza sconfinata. Ci affascina molto anche il Palio e la vita delle Contrade che ne fanno veramente un città unica nel suo genere. Peccato per l’intrattenimento però, ogni volta che facciamo tappa qua la sera dopo cena poi non sappiamo mai che fare" sono le parole di Amedeo Gelfi e Francesca Ceddia, giovani ragazzi di Parma, innamorati ormai da un po’ di anni di Siena, dove durante l’inverno la loro azienda ha anche organizzato un convegno.

Da sempre la città richiama anche artisti, poiché la sua bellezza è fonte d’ispirazione per tanti, così come per Ofelia Prodan e Daniel D. Marin, due poeti romeni originari di Bucarest, che attualmente abitano a Padova e per la prima volta visitano Siena: "Siamo rimasti totalmente affascinati dalla bellezza di questa città, per noi la seconda più bella d’Italia dopo Venezia. Ci piace tutto di Siena, dai palazzi fino ai vicoli, tutto. Io-afferma Daniel- ho anche pubblicato una poesia su un mio diario ispirata alla Torre del Mangia e a Piazza del Campo, torneremo sicuramente".

Qualsiasi tipologia di turista ormai viene a visitare una città che come affermano, è unica nel suo genere. Anche Vip, come David De Gea, visto pochi giorni fa per Banchi di Sotto, portiere della Fiorentina ex Manchester United. Resta dunque da risolvere la problematica relativa alle attività, è davvero Siena una città che accoglie degnamente il turista? I pareri al momento restano discordanti, seguiranno i numeri. Ma di una cosa siamo certi, il fascino e la bellezza della nostra città restano impressi nella mente di tutti.