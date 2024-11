"La castagna d’oro" tutti i premiati. Sette eccellenze, grande orgoglio

Sette storie vincenti provenienti dal mondo dello sport , cultura, letteratura, scienza e ricerca. Sette eccellenze che il paese di Piancastagnaio può vantare di avere nel suo scrigno e che nella serata di sabato ha voluto premiare assegnando il prestigioso premio nazionale "La castagna d’oro". La cerimonia si è svolta al teatro Vittorino Ricci Barbini alla presenza delle autorità cittadine. Sul palco, l’Unione Sportiva Pianese rappresentata dal patron Maurizio Sani assieme al mister Fabio Prosperi ed al capitano Luca Simeoni premiati per il successo ottenuto con il passaggio in serie C nella stagione 2023 24. Premiato il dottor Luca Pinzi giovane ricercatore biomedico insignito per la sua importante ricerca per quanto riguarda taupatia e malattie neurodegenerative del premio divisione di chimica farmaceutica della società chimica Italiana. Senio Nucciotti da oltre 30 anni anima della compagnia teatrale di Saragiolo, scrittore di testi teatrali, ed ancora Enno Benedettelli, ex impiegato sindacale scrittore e poeta, ed ancora Mario wang, il quindicenne giocatore di Vollei con i suoi due metri e tre di altezza passato dall’esordio nella formazione amiatina Saiuz alla prestigiosa Accademi Volley Lube società professionistica italiana. Sul palco a ricevere il premio le due big del judo kwai Amiatino che assieme alla prestigiosa palestra di Piancastagnaio hanno toccato le più alte vette sportive e cioè Cristina Magini medaglia d’oro 2024 al campionato europeo master e medaglia d’oro al campionato italiano sempre nel 2024 ed infine la campionessa europea master 2024 di judo. Eccellenze che il sindaco di Piancastagnaio ha voluto ringraziare pubblicamente. Capocchi ha anche annunciato la imminente realizzazione del palazzetto dello sport. Ad animare la manifestazione Barbara Nucciotti e Corrado Costa assieme al principale organizzatore dell’ evento Emanuele Marconi con la presenza del grande giocatore ex titolare della Pianese Vincenzo Sabatini ospite d’onore della serata.

Giuseppe Serafini