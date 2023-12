"La calza dell’amicizia". L’iniziativa a Torrita

Sta per arrivare la Befana dell’amicizia. Penne, matite, quaderni, dolcetti, materiale per la scuola, giocattoli: sono alcuni oggetti che si possono acquistare per donare ai bambini delle famiglie meno abbienti che risiedono nel territorio comunale di Torrita di Siena grazie all’iniziativa de "La calza appesa" che torna anche quest’anno. Si tratta di un’idea che unisce alcune associazioni torritesi, e quindi Misericordia, Pubblica Assistenza, Auser, oltre alla Caritas, e che vede nel gioco di squadra e nella voglia di fare del bene i suoi fondamenti. Ma serve, ovviamente, anche la generosità dei torritesi. Come fare? Fino al 4 gennaio è possibile acquistare gli oggetti da mettere nella calza nei negozi di Torrita e Montefollonico. Si può decidere di lasciarli nel punto vendita inviando un messaggio ad un numero dedicato per comunicare l’acquisto effettuato ma si può anche consegnare direttamente i doni alla Casa della cultura, per l’occasione trasformata nel centro di raccolta dell’iniziativa, nella giornata di venerdì 5 gennaio dalle ore 15.30 alle 17.30.

Luca Stefanucci