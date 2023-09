Un giovane è stato investito da una moto ed è stato trasportato in codice 2 al Policlinico delle Scotte. L’incidente è accaduto ieri poco dopo le 13 a Poggibonsi, in via del Pontenuovo. Sono intervenuti l’automedica di Campostaggia, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Radicondoli e una pattuglia della polizia municipale del comando cittadino. Da accertare le cause dell’investimento.