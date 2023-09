Incidente sull’Autopalio, cinque feriti a Monteriggioni

Siena, 25 settembre 2023 – Mattina di caos sull’Autopalio, dove nelle prime ore della mattina è avvenuto un incidente tra due auto al km 12,000 all’altezza di Monteriggioni, direzione Siena. Nello scontro, le cui cause sono ancora da chiarire, sono rimaste ferite cinque persone.

In base alle prime informazioni, si tratterebbe di un tamponamento avvenuto a inizio cantiere. Nello scontro in cui sono rimaste ferite cinque persone, solo una sarebbe in condizioni più serie, mentre le altre quattro non avrebbero riportato gravi ferite.

Ripercussioni sul traffico dato che la carreggiata in direzione Siena è stata temporaneamente chiusa con uscita obbligatoria a Colle Val d’Elsa sud e rientro a Monteriggioni. La carreggiata è stata poi riaperta intorno alle ore 09.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le forze dell’ordine e i soccorritori del 118.