Scontro tra due auto, ci sono feriti. Un uomo trasportato in ospedale con Pegaso

Montepulciano (Siena), 30 ottobre 2024 – Il 118 dell’Asl Tse è intervenuto intorno alle 20,10 di ieri, 29 ottobre, per un incidente stradale che ha coinvolto due auto in via Lauretana Sud a Montepulciano, nei pressi della Chiesa della Maestà del Ponte.

Un uomo di 46 anni è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena grazie all’elicottero Pegaso 2. Due donne, una di 20 e l’altra di 41 anni, sono state portate in codice 2 all’ospedale di Nottola dall’ambulanza della Misericordia di Sinalunga e da quella della Misericordia di Montepulciano. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche l’automedica di Nottola, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco. Da chiarire la dinamica.