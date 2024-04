Il volontariato è giovane. Cesvot premia sei progetti

Presentati ieri i sei progetti vincitori del bando ’Siete presente. Con i giovani per ripartire’ realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì Siena con il contributo delle undici Fondazioni bancarie della Toscana. "La Regione ha messo a disposizione delle risorse, poi anche le undici fondazioni bancarie hanno aderito – ha detto Luigi Paccosi, presidente di Cesvot –, così da 240mila euro siamo arrivati quasi al doppio. Abbiamo finanziato diversi progetti in Toscana, di cui sei a Siena. L’ampia partecipazione conferma che quello toscano è un tessuto associativo vivace, capace di coinvolgere le nuove generazioni".

Il bando nasce proprio per promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano. "Da anni la Fondazione collabora con Cesvot e Regione – ha detto Carlo Rossi, presidente della Fondazione Mps –, un modo per incrementare le risorse di un’importante realtà come il volontariato e dei giovani che si impegnano in questo settore. Noi sosteniamo tutto il mondo del volontariato locale ed è un dato di grande rilievo che tanti giovani possano beneficiare di questi interventi. Sempre più i giovani assumono consapevolmente il ruolo di agenti del cambiamento, offrendo contributi concreti alla collettività".

I sei progetti vincitori del bando sono: ’Antenne per un nuovo volontariato 2024’ che ha ottenuto 4.850 euro. Con 5 mila euro di finanziamento ’Articolo 27 – il volontariato giovanile e la costituzione’, ’Y.e.a.h. (Young Educators About non-Hostile communication)’,’BarElla, volontariato espresso!’, ’La Casina di Pollyanna diventa Grande crescendo insieme ai giovani che la abitano e la frequentano’, ’Giovani insieme per l’educazione’, ha ottenuto un finanziamento di 4.432,80 euro.

