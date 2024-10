Il viaggio musicale della Chigiana. Le tradizioni del mondo con Daly

Un viaggio musicale lungo le sponde orientali del Mediterraneo, fra brani originali e repertorio classico ottomano. Oggi alle 21 l’Accademia Chigiana offre un’occasione unica per avvicinarsi a un mondo straordinario, con il concerto (a ingresso gratuito) di uno dei maestri di ‘Reshaping the tradition’, la serie di seminari internazionali sulla musica modale giunta alla quinta edizione.

Sul palco del Salone dei concerti di Palazzo Chigi Saracini salirà Ross Daly, punto di riferimento indiscusso nella conoscenza delle tradizioni musicali di un’area che va dalla Grecia alle rive dell’Indo, che suonerà la lyra cretese e il tarhu, affiancato da Kelly Thoma (lyra), Martha Mavroidi (voce e lafta), Peppe Frana (oud e robab afghano), Ciro Montanari (tabla), Zohar Fresco (tamburi a cornice e percussioni). "Il repertorio – spiegano dall’Accademia – spazierà da brani originali a composizioni della tradizione classica ottomana, seguendo un’idea di musica che si rinnova continuamente nel presente, nel diretto passaggio di conoscenze da maestro ad allievo".

I corsi di alto perfezionamento ai quali è legata la rassegna sono durati una settimana e sono stati seguiti da un nutrito numero di allievi, provenienti da diversi paesi europei ed extraeuropei. Alcuni di loro si esibiranno a partire dalle 18.30 nel cortile di Palazzo Chigi Saracini, per il consueto aperitivo musicale del ChigianArtCafè. "La Chigiana – sottolineano ancora dall’Accademia – si conferma punto di incontro e crocevia di persone, lingue, percorsi artistici e tradizioni musicali, affermando una pratica di pace con lo sguardo rivolto verso terre oggi insanguinate da contrasti che sembrano non trovare tregua". Reshaping the tradition è un progetto della Chigiana realizzato con la collaborazione di Labyrinth Italia e la partecipazione dell’Associazione internazionale di studi sul Mediterraneo e l’Oriente.

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Cappella Pietà de’ Turchini, il concerto si replicherà domani sera a Napoli, nelle navate settecentesche della chiesa di Santa Caterina da Siena. A Siena, invece, appena archiviata una stagione estiva entusiasmante, la settimana prossima la Chigiana presenterà la nuova stagione invernale, la Micat in Vertice numero 102. Il direttore artistico Nicola Sani si prepara ad aprire il sipario sulla nuova programmazione e sui nomi di primissimo piano dei musicisti che arriveranno a Siena.

