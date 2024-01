Il tecnico Bartoli:: "I ragazzi bravi a pareggiare"

Un pareggio di carattere, quello dell’Asta, sotto di due gol, con l’Audax Rufina. "Siamo andati in svantaggio su una carambola – ha commentato il mister arancioblù Stefano Bartoli –, mentre la loro seconda rete è arrivata per un errore su schema da calcio d’angolo. Dopo aver preso gol del ko al 94’ mercoledì e sotto per 2-0 in casa in uno scontro diretto, la squadra avrebbe potuto andare già di testa e rischiare la debacle. I ragazzi, invece, sono stati bravi ad accorciare subito, aiutati dal rigore, e riprendere il risultato subito all’inizio della ripresa con un gran gol. L’inerzia della gara è cambiata, ma con l’espulsione di Gabriele Mazza, ci siamo schiacciati dentro l’area e sarebbe potuto succedere di tutto. Loro hanno avuto due occasioni, noi una, ma non siamo stati abbastanza rapidi". "Anche nella prima mezz’ora – ha aggiunto –, in fase di possesso siamo riusciti a costruire, abbiamo sbagliato semmai nel calciare da dietro un po’ troppo e anche quando con i centrocampisti cercavamo la pallettina morbida sopra, non avendo facilità di manovra. Quando invece abbiamo messo palla a terra, siamo andati spesso a concludere. Sicuramente questo tipo di gioco lo abbiamo enfatizzato e ha propiziato la seconda rete di Dieme".