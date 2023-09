il progetto

Il campo sportivo di Gaiole in Chianti sarà finalmente ristrutturato. L’amministrazione comunale ha affidato proprio in questi giorni a un professionista la progettazione dell’intervento di riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento dell’impianto. Il costo complessivo dei lavori sarà in tutto di 640mila euro, di cui 400mila arrivati grazie al bando statale "Sport e periferie".