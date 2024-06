Il primo viaggio dell’ibrido Blues in doppia composizione

Il Blues, treno ibrido del Regionale Trenitalia è entrato in servizio in Toscana nella versione a doppia composizione per la prima volta a livello nazionale. Il convoglio composto da due treni è partito alle 17.10 da Firenze Santa Maria Novella per Empoli-Siena dove è arrivato alle 18.40. Far viaggiare due treni in un’unica composizione permette di raddoppiare l’offerta soprattutto nelle ore di massima richiesta raggiungendo una capienza di 600 viaggiatori seduti e uno spazio per il trasporto di 16 biciclette. Dalla prossima settima il Blues in doppia composizione effettuerà sulla linea Firenze-Empoli-Siena quattro collegamenti al giorno.