Il Palio alla Romana del 1875 vinto da Barbone

In attesa di una nuova stagione 2025, raccontiamo di Filippo Meloni detto Barbone. Il cognome già vi dovrebbe dire qualcosa, se poi aggiungiamo che era originario di Canepina nel viterbese, avete sicuramente già compreso che si tratta del padre del grande Angelo detto Picino. Uno dei più grandi eroi della piazza. Dal 1872 ha corso quattro carriere senza mai vincere, ma interessante è ricordare la sua presenza al Palio alla Romana del 1875, vinto dal Nicchio con il fantino Girocche, corsa riconosciuta ufficialmente qualche anno dopo, nel 1907. Carriera organizzata dalla Società delle Feste, con alcune prove e una finale. Si decise, oltre alla corsa dove vinse il rione di via dei Pispini, si farne un’altra di consolazione che risultò, parlano le cronache, assai più bella della finale. Ci furono diversi cambi di posizioni, nerbate e parate. E qui, per la Giraffa, vinse alla grande proprio il Meloni detto Barbone. Corse poi un altro Palio, stavolta ordinario, per la Torre il 2 luglio 1881 ma non riuscì più nell’impresa. Trasmise sicuramente al figlio la passione per il Palio: Angelo però ne fece una vera e propria arte.

Massimo Biliorsi