’Il museo del futuro’ al Santa Chiara

In attesa che il nuovo cda della Fondazione Santa Maria della Scala entri nella pienezza della sua attività, al rientro dall’estero del presidente Cristiano Leone, questa mattina alle 10 nell’auditorium del Santa Chiara Lab si terrà la lectio magistralis di Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, dal titolo "Il museo e le sfide del futuro: ricerca, inclusione e transizione digitale". Un tema che ha molto a che vedere anche con il futuro del Santa Maria della Scala, stando anche alle prime parole del neo presidente, per coniugare la storia e la contemporaneità, un passato imponente e un futuro da disegnare. Le scale di riferimento sono diverse, i binari da percorrere in fondo gli stessi. Anche per questo l’iniziativa dell’Università degli studi è importante.