Il commercio tra vecchie e nuove vie

Da una parte l’apertura di un supermercato, a pochi metri di distanza da quello che da poco si è spostato, dall’altra l’inaugurazione oggi di un importante locale in piazza del Campo da parte di imprenditori senesi, dopo l’abbuffata estera degli anni scorsi. Due volti di un mondo in perenne movimento, quello del commercio soprattutto nel centro storico, dove in realtà sembrano ancora troppi i fondi sfitti in zone di pregio (via Montanini per esempio) e il rischio di veder sparire marchi e iniziative autonome è sempre presente, con il pericolo omologazione dell’offerta dietro l’angolo, in qualche caso ormai anche davanti. Alcuni segnali di vitalità vanno colti e incoraggiati, saranno una traccia importante per il futuro.