Il centro storico rinasce. Aggiudicati all’asta i locali dove un tempo c’era il cinema Moderno

I locali dello storico, ed ormai ex cinema Moderno in piazza Tolomei, rinasceranno. Ed i cartelli che da mesi campeggiavano sulle vetrate del palazzo saranno tolti. C’era scritto che il 15 ottobre, alle ore 15, sarebbe avvenuta la vendita. "Blocco unico", dunque l’intero complesso. Che è molto ampio e si sviluppa su più livelli, come ricorderanno tanti senesi che in quelle sale hanno visto film, si sono anche innamorati e lasciati. Hanno sognato. E che nel 2023, al piano terra, hanno ospitato temporaneamente ’L’angolo dei civici’ a sostegno del candidato Fabio Pacciani impegnato nella campagna elettorale per il Comune di Siena.

In totale, basta andare sul sito dell’Istituto vendite giudiziarie, l’immobile comprende una superfice commerciale complessiva di 540,60 metri quadrati. Che adesso avranno un’altra destinazione. Presto si saprà quale visto che l’immobile ieri è stato aggiudicato all’asta. E dunque verrà recuperato restituendo così a piazza Tolomei l’aspetto di piccolo salotto buono della città che ultimamente si era decisamente appannato. E’ di qualche giorno fa l’apertura, proprio qui, del secondo ufficio cittadino di Banca Mediolanum che ha contribuito alla valorizzazione di questa porzione di Siena.

Il prezzo base, tornando agli spazi di quello che per tutti i senesi è l’ex cinema Moderno, un milione e 100 mila euro con un’offerta minima di 825mila. Ed un rilancio, sempre minimo, di 10mila. La parte principale, quella più ampia, della prestigiosa porzione dell’antico fabbricato, è costituita al piano terreno da un unico e ampio locale dotato di servizio igienico, al primo piano c’è uno spazio anche in questo caso molto ampio "direttamente comunicante con alcuni vani. A corredo cantina-locale di deposito al piano sotto strada", si legge nella descrizione del sito dell’Ivg. Oltretutto posto in un punto strategico per quanto riguarda il passaggio dei pedoni, stante l’accesso principale su Calzoleria da cui si raggiunge Banchi di sopra venendo da Piazza del Campo.

Il giudice Flavio Mennella del tribunale di Siena aveva delegato come profesisonista l’avvocato Carlo Peruzzi. Il prestigioso locale nel centro storico cittadino è stato aggiudicato ieri provvisoriamente ad un prezzo molto importante. Come di prassi in ogni vendita, il compratore ha depositato una cauzione e poi, entro 120 giorni al massimo dovrà essere effettuato il saldo, altrimenti decade l’aggiudicazione. Nel caso di offerta per una persona da nominare, si legge nell’avviso di vendita contenuto nel sito dell’Ivg, "l’aggiudicatario provvisorio deve depositare, entro tre giorni, presso la cancelleria delle esecuzioni o presso il professionista delegato, dichiarazione con indicazione del nome della persona per la quale ha presentato l’offerta corredata da procura speciale; in assenza di detta dichiarazione l’aggiudicazione diviene definitiva a nome di colui che ha formulato l’offerta".

Dunque non resta che attendere di sapere chi farà tornare a vivere questo angolo del centro storico grazie ad un investimento molto importante.

Laura Valdesi