Il caso dello stadio Lotti riesce a mettere d’accordo tutti i candidati sindaco

I problemi dello stadio comunale al centro della corsa a sindaco. Ognuno dei quattro candidati dedica spazio all’impianto di viale Marconi. "Serve una soluzione che possa far diventare questo luogo – afferma Susanna Cenni, per il centrosinistra – un riferimento aperto per associazioni e cittadini, ripensando agli spazi del bar e dell’area verde circostante, in un’ottica di costruzione di parchi giochi e aree attrezzate. Un polo sportivo unico tra stadio e tennis, accrescerebbe l’offerta per i cittadini, anche con un nuovo ingresso lato fiume. La scelta del calcio femminile ci chiede un impegno per il superamento di ogni difficoltà, anche organizzativa".

Loriano Checcucci, per Rifondazione comunista, indica "un parco urbano che possa essere vissuto in tranquillità": "Lo stadio è un ‘luogo del cuore’ a cui accorrere in massa a sostenere la squadra perfino di mercoledì pomeriggio, come il 27 aprile 2022 nella sfida promozione con il San Donato Tavarnelle – dice –. Allo stesso modo è determinante che l’area sia fruita nella settimana. La situazione di degrado non fa onore alla città: urgono interventi anche in sinergia con privati. Lo sviluppo del calcio femminile porta in primo piano, ancora di più, la necessità di nuovi spogliatoi. Senza scordare i campi in sintetico".

Di sport come aggregazione e coesione sociale parla Claudio Lucii, Vivi Poggibonsi: "Bisogna dare vita a un parco urbano accessibile alla popolazione. Fondamentali le manutenzioni per gli spogliatoi, che versano in condizioni critiche anche allo stadio di Staggia. Una situazione generale, in merito agli impianti, che non è degna di un paese civile. Una soluzione è inoltre realizzare campi di gioco in sintetico". Angela Picardi, centrodestra, propone "un campo di calcetto in sintetico, da affidare in gestione al Poggibonsi e da mettere a disposizione della popolazione sportiva; ammodernamento di servizi igienici e creazione di una struttura sottostante la gradinata, quale ritrovo della tifoseria e spazio di aggregazione per famiglie; ammodernamento della palestra sottostante la gradinata; spazio giochi da annettere alla parte ristoro; in caso di accesso alla serie C del Poggibonsi, un progetto di avanzamento della tribuna a ridosso della pista di atletica, con parcheggi dietro la nuova tribuna".

Paolo Bartalini