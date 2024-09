Il calendario di iniziative in Fortezza

In Fortezza è ancora tempo di libri. Anche per il mese di settembre, infatti, prosegue con altri nuovi appuntamenti la rassegna ‘Libri vivi’, a cura di Raffaele Ascheri. Domani un momento dedicato alla storia senese, con l’incontro intitolato ‘Montaperti nella storia di Siena’, con il professor Mario Ascheri. Giovedì, per la serie ‘Giallo in Fortezza’, Raffaele Ascheri parlerà dell’omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Lunedì 9 sarà la volta di ‘Pensieri, parole ed emozioni: Lucio Battisti’, che sarà il tema affrontato insieme al professor Achille Mirizio. Mercoledì 11 la presentazione del libro ‘Spionaggio femminile nel Novecento’, che sarà presentato dall’autore Gabriele Faggioni. Giovedì 12 torna quindi la serie ‘Giallo in Fortezza’ con lo stesso Raffaele Ascheri che parlerà del ‘Caso Rudolf Hess’. L’appuntamento è sempre alle 18, al Bastione San Domenico.