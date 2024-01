Il Caffè Siena spopola in Texas ma è americano

Siena regina del comparto agroalimentare toscano deve difendersi dall’Italian Sounding, fenomeno che consiste nell’utilizzo su etichette e confezioni del suo nome, in bella vista, assieme all’immagine di un francobollo ancora in lire su una marca di caffè. Il caffè Siena lo puoi comprare a Houston in un famosissimo supermarket, nello scaffale vicino all’Ethiopia, con la particolarità che il caffè che dovrebbe proveniente da Piazza del Campo è stato prodotto in America Latina e rivenduto da una società americanissima, che di italiano non ha proprio nulla. il prodotto nello scaffale fila 9 del colosso H.E.B. è in promozione, perchè fra Colombia, Ethiopia e Siena l’Italian sounding attira molto di più e sta vendendo proprio bene.

Fenomeno molto diffuso negli Stati Uniti, una vera e propria forma di falso Made in Italy che sfrutta la reputazione e l’attrazione che la buona tavola italiana ha nel mondo per commerciare prodotti. Uno studio Ambrosetti con Assocameraestero ha stimato che se i prodotti agroalimentari acquistati nel mondo fossero tutti veramente Made in Italy l’ex port supererebbe i 150 miliardi di euro, raddoppiando il valore nella bilancia delle vendite. In questo caso non c’è una violazione delle denominazioni di origine, ma una operazione di marketing. Gli Stati Uniti hanno la leadership del falso Made in Italy : solo un prodotto agroalimentare che richiama l’Italia su 7 arriva realmente dal Belpaese. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, il nome di Siena e del suo l francobollo si stanno facendo pubblicità in Texas senza spendere una lira. Ai texani il caffè ’senese’ piace; chissà mai che non vengano a bere un bel caffè proprio in Piazza del Campo.

Anna Duchini