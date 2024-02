Ieri mezzi agricoli in strada verso l’outlet. Resta il presidio

Prosegue il presidio degli agricoltori al campo allestito tra i comuni di Foiano della Chiana e Sinalunga, in Valdichiana. Il punto, dove ieri si trovavano una ventina di trattori, serve da riferimento e per rifocillare tutto coloro che transitano per e da Roma. Nel pomeriggio però alcuni mezzi agricoli sono usciti verso le rotonde del vicino outlet, nel comune di Foiano, senza interessare il casello dell’A1 Valdichiana, ritenute strategiche per la viabilità verso l’autostrada e il raccordo Perugia - Bettolle. Uscite comunicate in precedenza alle forze dell’ordine e concordate.

L’annullamento della grande manifestazione a Roma di ’Riscatto agricolo’, che avrebbe dovuto svolgersi oggi in piazza San Giovanni (verrà portata solo una delegazione di 10 trattori a simbolo della protesta) potrebbe far aumentare però i numeri degli agricoltori presenti al presidio, anche se certo non si raggiungeranno i numeri della scorsa settimana. "Tutti i manifestanti – recita infatti una nota di ’Riscatto agricolo’ – resteranno a sensibilizzare l’opinione pubblica ai presidi, il tutto per non incrinare ulteriormente il grande appoggio sino ad ora avuto dagli italiani che già da molti giorni stanno sostenendo e incitando la resistenza degli agricoltori, nonostante i tanti disagi che le manifestazioni hanno portato nelle strade italiane".

La.Valde.