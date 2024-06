I nuovi progetti di Fedele. GestureSpeak e 4Habits usano l’AI come terapia

Pasquale Fedele, ceo di XMETRIX, geniale ingegnere già fondatore di Brain Control e Mind Ahead, per l’uso dell’intelligenza artificiale nelle terapie contro l’Alzheimer e la sclerosi multipla, oggi alle 17, nell’aula magna del rettorato, darà un’altra scossa all’innovazione in ambito sanitario. Nel suo intervento, dal titolo ’Intelligenza artificiale e neuroscienze - Sinergie ed esperienze’, esplorerà l’impatto rivoluzionario dell’intelligenza artificiale nel campo delle neuroscienze. L’evento sarà un’importante occasione per discutere come l’IA stia trasformando e continuerà a trasformare il modo di fare terapia in ambito sanitario. Pasquale Fedele presenterà due progetti innovativi su cui XMETRIX sta lavorando: 4Habits e GestureSpeak.

Il primo progetto, 4Habits, è una guida digitale per uno stile di vita sano e longevo. "E’ una soluzione digitale all’avanguardia progettata per orientare gli utenti verso uno stile di vita sano - è la tesi dell’ingegner Fedele - intervenendo su quattro aree fondamentali: attività fisica, alimentazione, attività cognitiva e socialità. La rilevanza di 4Habits è chiara: il 90% dei casi di diabete, l’80% delle malattie coronariche, il 70% della mortalità cardiovascolare, il 50% della mortalità per cancro e il 40% delle demenze sono legati a stili di vita non sani. Con l’aspettativa di vita in crescita e una popolazione sempre più anziana, soluzioni come 4Habits sono essenziali per supportare un invecchiamento sano e attivo. Entro il 2050, secondo l’OMS, una persona su cinque nel mondo avrà più di 60 anni".

4Habits combina la dieta mediterranea, l’attività fisica regolare e un forte senso di comunità per promuovere salute e benessere. Grazie all’uso di intelligenza artificiale, big data e algoritmi avanzati, effettua check-up periodici dei fattori di rischio e trasforma uno stile di vita sano in un’abitudine.

Il secondo progetto è GestureSpeak, un’applicazione innovativa che utilizza "il riconoscimento di piccoli gesti del corpo tramite la fotocamera di qualsiasi smartphone e l’impiego di algoritmi di intelligenza artificiale avanzati, permettendo alle persone in stato di locked-in di comunicare e controllare dispositivi robotici, migliorando notevolmente la loro indipendenza e qualità della vita. Questa applicazione - dirà ancora Fedele - supera le sfide comunicative per coloro che hanno mobilità estremamente limitata e impossibiltà nel parlare, offrendo una soluzione per migliorare la qualità della vita, la salute mentale e il benessere. GestureSpeak utilizza algoritmi avanzati per interpretare movimenti fisici minimi, traducendoli in parole o testo. Gli utenti possono creare e personalizzare i propri gesti".