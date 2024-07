I grandi numeri del Cantiere d’Arte. Venti ’prime’ nel segno di Henze

Un lungo fine settimana di appuntamenti a Montepulciano con il Cantiere Internazionale d’Arte. La manifestazione ha già alzato il sipario sulla nuova edizione, la numero 49, con un sontuoso programma che comprende venti prime assolute, per lo più commissioni del Cantiere, quattro orchestre fra cui Orchestra Haydn, Orchestra della Toscana, Giovanile Italiana e Camerata Strumentale di Prato, con i due giovani direttori, Mariangela Vacatello e Michele Gamba, impegnati su più palchi come interpreti.

"Il Cantiere Internazionale d’Arte si conferma alla vigilia dei cinquant’anni – affermano gli organizzatori – come una delle realtà più creative, trasversali, sperimentali e coraggiose d’Europa, vero sviluppo delle idee rivoluzionarie di Hans Werner Henze, precursore del nuovo spirito di tanti festival". Oggi nella chiesa di San Bernardo alle 17 il recital per tromba con Simone Traficante, accompagnato da Chiara Biagioli al pianoforte, e alle 18.30 lo spettacolo degli allievi della master class di Paulo Alvares e Sebastian Gottschick, in collaborazione con Ateneo Renano (Kolleg der Künste) e con Palazzo Ricci. Al castello di Sarteano alle 20.30 (ogni giorno fino a domenica) ‘Oz, il Mago della Città di Smeraldo’ della Compagnia Teatro Arrischianti, regia di Gabriele Valentini e musiche di Bechini (prima assoluta, commissionata dal Cantiere).

Alle 21.30 al Chiostro della Fortezza ‘Sine Diez’, un omaggio a Maradona con Stefano Valanzuolo voce recitante, Nino Conte fisarmonica, Enrico Valanzuolo tromba, André Ferreira contrabbasso, musiche di Evans, Piazzolla, Dalla. Domani nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù alle 18 musiche per organo con Adriano Falcioni e Nicola Pontara. Al Teatro Poliziano alle 21.30 una serata dedicata a Mozart con la Orchestra Giovanile Italiana diretta da Michele Gamba, che tornerà con una seconda parte del programma sempre al Teatro Poliziano sabato alle 18 e con una terza parte alle 21.30. Domenica alle 12 alla chiesa del Sacro Cuore tornano i ‘momenti d’organo’ con Pasquale Bonfitto e Nicola Pontara. Alle 18 nel Salone di Palazzo Ricci il recital per trio con Cronies Triombone e alle 21.30 al Tempio di San Biagio serata dedicata a Händel con l’Orchestra Poliziana, la corale ‘Le Grazie’ e la Corale Poliziana, Judy Diodato direttrice, Adriano Falcioni organo e Alessio Tiezzi direttore. La programmazione riprenderà martedì 23 e proseguirà fino al gran finale di domenica 28 con il Concerto di Chiusura in Piazza Grande.

Riccardo Bruni