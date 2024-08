I bianconeri salutano l’Umbria con un successo nell’ultimo test

Quinta amichevole del precampionato per la Robur, impegnata ieri mattina a Castel Rigone, sede del ritiro, contro la formazione umbra dell’Asd Tiberis 1914, militante in Prima categoria. I bianconeri hanno chiuso le tre settimane di lavoro sul Lago Trasimeno con un successo per 3-1 grazie a Galligani, Giannetti e al sigillo di Soumahoro. La formazione di Magrini è partita con il giovane (classe 2006) Tirelli tra i pali. In difesa a destra Zichella, in mezzo la consolidata coppia formata da Achy e Cavallari e il jolly mancino Ricchi a sinistra. In mediana si rivede Bianchi, reduce da qualche acciacco, insieme a Lollo e Mastalli.

Davanti il classe 2004 Ruggiero alla spalle dell’ormai consolidato duo Galligani e Giannetti. Pronti via e Galligani sblocca il match (3’). Il raddoppio arrivaqualche minuto dopo con Giannetti che batte l’estremo difensore della Tiberis per il 2-0. Nella ripresa il tris a opera di uno dei subentranti (insieme all’attaccante in prova Pedrini, Morosi, Carbè, Giusti, Biancon e Costanti), ovvero Soumahoro che in questo pre campionato ha fatto vedere cose interessanti. Nel finale il gol ospite. La squadra ieri ha poi fatto rientro a Siena. Magrini dopo il lungo ritiro ha concesso qualche giorno libero a Bianchi e compagni che riprenderanno la preparazione al campo Bertoni dell’Acquacalda lunedì pomeriggio.

Da valutare le condizioni di chi era assente ieri, ovvero Hagbe, Masini, Boccardi e Di Paola. Pedrini, attaccante esterno classe 2000 transitato a Grosseto durante il periodo di Magrini sulla panchina maremmana, resterà in prova ancora per qualche giorno poi la società valuterà le sue condizioni, visto che era fermo da un po’, e se potrà dunque essere tesserato. Continua però la caccia ad un altro centravanti esperto da affiancare a Giannetti con magari caratteristiche diverse dall’ex Carrarese.

Guido De Leo