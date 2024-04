Guazzino prepara il Palio delle Rocche

La primavera inizia a ’scaldarsi’ e sul territorio arrivano gli eventi che uniscono le generazioni, fanno divertire e richiamano la tradizione. Come il ’Palio delle Rocche’ di Guazzino che è pronto a tornare con l’edizione numero 54 di una manifestazione (la regia è del Comitato Festa delle Rocche) che accende le passioni dei contradaioli di Casaccia, Fontana e Torri che si preparano a vivere una lunga settimana, la più attesa dell’anno. Si parte venerdì con l’apertura dello stand gastronomico con la bistecca come piatto forte ma il programma andrà avanti quasi a cadenza quotidiana con il gran finale di domenica 14 aprile quando alle ore 18.30, lungo la strada principale del paese, si correrà il Palio delle Rocche: in un percorso di cento metri i protagonisti saranno i carretti trainati da due contradaioli; sopra alla biga, il lanciere dovrà centrare in corsa un piccolo anello sospeso.

Il Palio delle Rocche di Guazzino è in onore della Madonna delle Grazie e tra le varie iniziative propone la serata karaoke (6 aprile), la passeggiata ecologica con ’Walk & Clean’ (7 aprile), la processione storica (11 aprile), il gioco-quiz ’Doctor Why’ (12 aprile), musica dal vivo (13 aprile), l’esibizione del Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Torrita di Siena (14 aprile). Ma il menù non finisce qui con altre novità che saranno comunicate a breve. Stand gastronomici aperti il 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 e 14 aprile, la Provaccia ci sarà giovedì 11 alle 22.

Luca Stefanucci