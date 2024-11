Gruppo Estra, assemblea generale dei lavoratori: "Proseguire nella costruzione della multiutility"

Il 27 novembre la Rsu e le organizzazioni di categoria hanno indetto l’assemblea dei circa 950 lavoratrici e lavoratori del Gruppo Estra s.p.a in merito alla situazione aziendale e alle prospettive future. L’assemblea ha ribadito l’adesione al progetto della Multiutility toscana, per mantenere il controllo pubblico dei servizi pubblici essenziali come la gestione dei rifiuti, la gestione del servizio idrico e la gestione dei servizi energetici, hanno espresso profonda preoccupazione per la situazione in cui si trovano le aziende del Gruppo Estra. Occorre ricordare che è una Holding totalmente pubblica con una molteplicità di attività dislocate su tutto il territorio nazionale e in particolare in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia oltre ad altri territori, e ha una struttura complessa che richiede coordinamento e direzione giornaliera con una visione di lungo periodo.