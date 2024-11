Grosso albero cade su uno svincolo

Autostrada davvero senza pace, l’Autopalio, dove, quando non è ostacolato dagli infiniti cantieri il traffico è bloccato da incidenti e guasti improvvisi e quando sembra che tutto vada bene ci si mette il maltempo. Come è accaduto ieri mattina quando, stroncato dalla bufera di vento che ha imperversato per tutta la notte, un grosso albero si è schiantato sulla corsia sud nei pressi dello svincolo di Monteriggioni. Per pura fortuna non ha colpito nessun mezzo in transito, ma con le sue considerevoli dimensioni la pianta ha sbarrato con il tronco tutta la corsia di marcia normale e con la chioma buona parte di quella di sorpasso: risultato, traffico in direzione Siena semiparalizzato, un paio di piccoli tamponamenti senza gravi conseguenze e superlavoro di vigili del fuoco e polizia stradale per liberare la carreggiata.