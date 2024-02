Grazia Torelli in campo: "Nuova idea di terme"

Presentazione questa sera, presso l’ex bar Moderno, della candidata Grazia Torelli a iscritti e simpatizzanti del PD e annuncio dell’accordo programmatico raggiunto con Paolo Piccinelli, attuale capogruppo dell’opposizione in consiglio comunale. Oltre all’appoggio di Azione, Italia Viva, socialisti, si aggiunge anche il comitato locale in memoria di Evandro Nannetti a supporto della candidatura Torelli a sindaco di Chianciano.

’Chianciano città aperta’ è il progetto politico che si apre anche ad associazioni e liste civiche, la forza evocativa apre lo scenario di una volontà di riposizionare economicamente la cittadina termale. "Un nuovo concetto di terme e prodotto sanitario - spiega la candidata Grazia Torelli - attualizzato con le nuove tendenze dedicate alla terza età ma non solo. Prevenzione, alimentazione corretta, riabilitazione dovranno essere elementi del nuovo prodotto sanitario. L’obiettivo sarà riposizionare economicamente il paese, riqualificarlo dal punto di vista dell’estetica e della visibilità. Anche con la programmazione delle manutenzioni ordinarie che oggi sembrano essere scappate di mano. La riqualificazione ci consentirà di parlare a nuovi residenti, giovani o anziani che siano, attratti da varie tipologie abitative fino ad arrivare al social housing. Una buona parte del motore dovrà essere a trazione turistica e per attrarre turisti serve un prodotto che noi dobbiamo ricostruire".

Entra nel vivo la campagna elettorale con i suoi 4 candidati. Andrea Marchetti ha risposto positivamente alla sollecitazione di ritirare la sua indisponibilità e correrà per il terzo mandato; Grazia Torelli per l’area progressista; Roberto Esposito per Coraggio Italia; Nicola Bettollini per il Partito Comunista.

Anna Duchini