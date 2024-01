Grande Fratello al Teatro Poliziano. Violante Placido in scena con ’1984’

Il Grande Fratello al Teatro Poliziano di Montepulciano, dove arriva giovedì 18 gennaio il capolavoro letterario di George Orwell ’1984’, nell’adattamento acclamato a Broadway e a Londra, con una compagnia di nove attori, guidata da Violante Placido e Ninni Bruschetta e diretta dal regista Giancarlo Nicoletti. La trama riprende il romanzo, in cui un gruppo di storici, nel 2050, scopre il diario di Winston Smith, scritto appunto nel 1984, anno in cui il mondo è diviso in tre superstati in guerra fra loro: Eurasia, Estasia e Oceania, governata dal Grande Fratello che tutto vede e tutto sa. La guerra è permanente, non importa contro quale nemico, mentre i teleschermi, insieme alle videocamere, controllano tutto e tutti, in un mondo che proibisce anche l’amore. Una vicenda cupa e distopica, portata in scena in questa occasione da una macchina teatrale imponente, con un impianto tecnologico innovativo che coinvolge il pubblico in un’esperienza visiva totale.

"Un gigantesco sforzo produttivo e sinergico – afferma il regista – fra i diversi linguaggi teatrali. Parole e corpi, scenografia, videoproiezioni, musiche, costumi, luci hanno l’obiettivo di tenere il pubblico incollato alla poltrona e a tratti disturbarlo, attraverso una forma di narrazione onirica simile a un sogno o forse a un incubo. Proviamo così a restituire, con la forza dello spettacolo dal vivo, quello schiaffo sonoro che Orwell voleva dare al proprio lettore nelle pagine del suo formidabile romanzo".

"È una sfida personale - aggiunge Violante Placido - su un testo che ci invita a rivedere le nostre posizioni sulle cose". Un’occasione importante anche per il teatro stesso che ospita la rappresentazione e che si presenta rinnovato, più accogliente e più sostenibile, a seguito degli interventi di manutenzione ed efficientamento energetico realizzati dal Comune di Montepulciano. È invece dedicato al tema della rivoluzione francese lo spettacolo ‘Ottantanove’, il prossimo appuntamento con la stagione poliziana, che andrà in scena venerdì 2 febbraio. Drammaturgia e regia Elvira Frosini e Daniele Timpano, che recitano in scena insieme a Marco Cavalcoli, in una produzione del Teatro Metastasio di Prato in collaborazione con Kataklisma teatro e Teatro di Roma.

Riccardo Bruni