Grande festa ad Asciano per nonna Lina: 104 candeline per una vita straordinaria Asciano ha festeggiato Lina Balzanella, che ha compiuto 104 anni. La signora è nata a Predazzo, in Val di Fiemme, e ha ricevuto gli auguri di familiari, autorità civili, rappresentanti dell'Associazione nazionale carabinieri e La Nazione.