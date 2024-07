Grande danza con ’Gershwin. Postcards’

La Compagnia Cantiere Danza è una formazione unica in Italia: è composta dai giovani talenti individuati tra i scuole di danza della penisola. Al 49° Cantiere Internazionale d’Arte, la compagine presenterà a Montepulciano la première di ’Gershwin Postcards’, coreografia di Mauro de Candia, con la partecipazione di Giulio Diligente come interprete principale, proveniente dal Finnish National Ballet. L’esecuzione musicale è del trio guidato da Gabriele Mirabassi, clarinettista tra i più acclamati, e i pianisti Manuel Magrini ed Enrico Mirabassi. Domani alle 21.30, debutto in Piazza Grande. Stasera il cartellone del Cantiere si dedica alle innovazioni, grazie al collettivo Opificio Sonoro. Alle 17.30, presso le Logge di Palazzo Tarugi prendono il via le OS Short Series, pillole di dieci minuti di esecuzioni attuali, con Claudia Giottoli al flauto su musiche di Kaija Saariaho. Alle 18, al Tempio di San Biagio i Cutty Sark Singers di Londra.