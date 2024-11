Gran finale di Aperidee. Il Gin ’Iddu’ protagonista nel locale ’Taz’

Metti l’idea di creare un gin con ingredienti locali. L’idea poi prende forma, piace, e a settembre vince addirittura il premio come miglior creazione italiana ai Gin awards di Milano. Il Gin si chiama “Iddu”, come la popolazione locale nomina il vulcano, e l’idea è di Riccardo e Sofia, giovani titolari da un paio d’anni di uno dei più innovativi cocktail bar di Siena: il Taz, in piazza Matteotti. Uno scenario ideale per Aperidee, la serie di incontri-assaggio sul futuro ideata da Confesercenti Siena. Oggi alle 18 prenderà forma il “Vulcano time”. A dare il via a questo esperimento sarà Raffaele Federici, sociologo dell’Università di Perugia.