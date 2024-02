’Give your most’. Le palestre insieme per i territori alluvionati

Si intitola ’Gym’, acronimo che sta per ’give your most’, l’iniziativa di beneficienza promossa dalle palestre di Siena a sostegno dei territori di Campi Bisenzio e Pontedera, rimasti danneggiati dall’alluvione del novembre scorso. L’appuntamento è per sabato prossimo dalle 10.30 alle 17.30 presso l’ex Distretto militare Santa Chiara a Siena: una giornata in movimento e in compagnia con lezioni di pratica motoria e lezioni olistiche offerte dalle palestre di Siena che hanno aderito all’iniziativa. Occorre prenotare in una delle palestre e la quota di partecipazione sarà devoluta ai colleghi che hanno subìto danni dall’alluvione.