Giornata mondiale del cuore . Open week con screening e convegni

In occasione della Giornata mondiale del Cuore, il 29 settembre, Fondazione Onda ETS, per il quarto anno consecutivo, organizza dal 26 settembre al 2 ottobre l’(H) Open week dedicato alle malattie cardiovascolari con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce di queste malattie. Anche l’AouS, tre bollini rosa, aderisce all’iniziativa con eventi organizzati dalla Chirurgia vascolare, diretta dal professor Gianmarco de Donato.

La prima è una serie di screening gratuiti e ad accesso diretto per gli esami di ecocolordoppler dell’aorta addominale, dei tronchi sovraortici, del sistema venoso degli arti inferiori che si tengono nelle giornate del 26 e 30 settembre e 2 ottobre. Gli esami ecocolordoppler vengono effettuati a tutti coloro che non hanno mai eseguito un esame di screening per le patologie vascolari dell’aorta addominale, patologie dei tronchi sovraortici e patologie del sistema venoso degli arti inferiori. Nelle stesse giornate, si tengono tre edizioni del convegno ’Focus su patologie vascolari arteriose e venose periferiche’ al centro didattico.

"Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte in Italia, responsabili del 35,8% di tutti i decessi: 38,8% nelle donne e 32,5% negli uomini – spiega il professor de Donato -. Cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente agli stili di vita e alla diagnosi precoce".